Donald Trump tient ses promesses et sa popularité s'en ressent

Avec 46% d'opinions favorables, selon l'institut de sondage Gallup, Donald Trump est à son plus haut niveau de popularité depuis son élection. "Les républicains obtiennent les réponses aux promesses tenues pendant la campagne présidentielle, donc ils sont satisfaits de ce que fait Donald Trump", explique Jean-Eric Branaa, maître de conférences à l'université Paris 2. "Il écoute ses électeurs. Il renvoie le programme qu'ils attendent et le tient. C'est la définition du président populiste".

Le mur antimigrants se construit

Sur la relance de l'économie, le "chômage est tombé à 3,6%, du jamais-vu depuis décembre 1969. C'est une réussite hors du commun", commente l'enseignant. Il est aussi sorti de l'accord de la COP 21 sur le climat et il a déménagé l'ambassade des États-Unis de Tel-Aviv vers Jérusalem.



Et le mur à la frontière mexicaine ? "Il a prononcé l'état d'urgence, il s'est octroyé lui-même l'argent qu'il manquait. Les constructions sont en train de commencer. Même là-dessus, il pourra dire qu'il a réussi", assure Jean-Eric Branaa. Donald Trump n'a toutefois pas réussi à saisir le pétrole irakien, augmenter les impôts des plus riches ou publier sa propre feuille d'impôt.

Retrouvez les vidéos de Ben Barnier sur sa chaîne YouTube