Donald Trump : tentative d'espionnage au club de golf du président

L'affaire embarrasse les services de protection américains : une intrusion dans le luxueux domaine de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride (États-Unis). Une femme de 32 ans se présente aux agents du Secret Service sur le parking de ce club de golf. Yujing Zhang est un homonyme parfait d'un des membres et réussit à pénétrer dans la propriété. Elle se rend dans plusieurs zones du domaine avant d'être repérée par une réceptionniste. Elle est arrêtée et risque six ans de prison, Donald Trump a adressé ses félicitations à cette employée modèle.

Un virus sur une clé USB

Après l'avoir fouillée, les agents découvrent que la jeune femme détenait quatre téléphones portables sur elle, un ordinateur, un disque dur externe et une clé USB contenant un virus. Une vraie source d'inquiétude pour les responsables du renseignement américain qui craignent une tentative d'espionnage en pleine période de tensions avec la Chine.

Le JT

Les autres sujets du JT