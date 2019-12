Donald Trump s'amuse d'avoir été coupé du film "Maman, j'ai encore raté l'avion" par une chaîne canadienne

Le film Maman, j'ai raté encore l'avion est un incontournable des fêtes de fin d'année. Oui mais voilà, la chaîne canadienne CBC a récemment diffusé une version sans la courte scène où apparaît Donald Trump. Vêtu d'un long pardessus noir, le milliardaire américain aide le jeune personnage, interprété par Macaulay Culkin, à trouver la réception de l'hôtel Plaza Hotel de New York, où plusieurs scènes du film ont été tournées au début des années 1990.

L'ancien magnat est assez fier de cette apparition. Mardi dernier, il s'était encore dit "honoré" d'avoir joué dans ce film de Noël sorti en 1992. Mais pourquoi donc avoir supprimé ce passage ? La décision a été jugée "lamentable" par le fils aîné de Donald Trump et de nombreuses critiques ont fleuri sur les réseaux sociaux contre la chaîne publique canadienne, soupçonnée d'arrières-pensées politiques.

La chaîne CBC a finalement fourni quelques explications par l'intermédiaire d'un porte-parole, Chuck Thompson. "Comme c'est souvent le cas pour des films de cinéma adaptés pour la télévision, Maman, j'ai encore raté l'avion a été édité pour des questions de (gain de) temps" afin d'ajouter des publicités, a-t-il expliqué sur Twitter. "La scène avec Donald Trump est l'une de celles qui ont été coupées parce qu'elles n'étaient pas indispensables à l'intrigue. Ces modifications ont été faites en 2014, lorsque nous avons acheté les droits du film, avant que M. Trump soit élu président" fin 2016.

As many are asking...

CBC’s airing of Home Alone 2 was edited for time. This happens regularly with films adapted for television. The scene with Donald Trump was one of several that were cut from the movie as none of them were integral to the plot. These edits were done in 2014.