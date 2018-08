Donald Trump : que risque-t-il vraiment ?

Loïc de la Mornais est en direct de Washington et revient sur les nouvelles affaires qui touchent Donald Trump. "En théorie oui, il pêut être inquiété car ce qui s'est passé est un crime fédéral, c'est de la fraude au financement des campagnes électorales, et donc les juges pourraient remonter jusqu'à la Maison Blanche et éventuellement déclencher ce fameux procédé d'impeachment, cette destitution dont on parle beaucoup", explique le journaliste.

Des électeurs fidèles

Mais la destitution est un processus extrêmement long et extrêmement compliqué. "D'abord, il faut un consensus politique et Donald Trump a toujours la majorité au Parlement. Et puis, il faut aussi le soutien de l'opinion et celle-ci, en tout cas les nombreux électeurs de Donald Trump, lui sont toujours acquis et ne sont pas du tout sensibles à ces polémiques et à ces affaires. La destitution est donc possible, mais en tout cas, on n'en est pas du tout encore là", conclut Loïc de la Mornais.

