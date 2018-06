Donald Trump ordonne au Pentagone de créer une force armée de l'espace

Cette sixième branche sera créée aux côtés de l'armée de terre (US Army), l'armée de l'air (US Air Force), la marine (US Navy), le corps des Marines et les garde-côtes.

Le président américain Donald Trump lors d'une réunion consacrée à l'espace à la Maison Blanche, le 18 juin 2018. (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)