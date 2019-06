Donald Trump nomme une collaboratrice de sa femme porte-parole de la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump a nommé Stephanie Grisham, une proche collaboratrice de son épouse Melania, porte-parole de la Maison Blanche, a annoncé mardi 25 juin la Première dame des Etats-Unis. Stephanie Grisham "est avec nous depuis 2015 - le président et moi-même ne pouvons penser à personne de mieux pour servir l'administration et notre pays", a tweeté Melania Trump.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest