Donald Trump : le président s'en prend à la France et Emmanuel Macron sur Twitter

Officiellement, le week-end du 11 novembre, devant les photographes, Emmanuel Macron et Donald Trump ont donné le change. Mais de retour chez lui, aux États-Unis, Donald Trump a twitté et s'en ait de nouveau pris au président français et à son projet d'armée européenne. Et le président américain ne s'est pas arrêté là. Quelques minutes plus tard, dans un nouveau tweet, le président américain a directement pointé Emmanuel Macron.

La diplomatie du tweet

"Le problème c'est qu'Emmanuel souffre d'une faible cote de popularité en France, 26%, et un taux de chômage de près de 10%", a alors lancé Donald Trump, avant de clore : "...Make France great again !", comprendre : "Rendez à la France sa grandeur". Après cette nouvelle vague de critiques venue du bureau ovale, un conseiller de l'Élysée préfère positiver : "C'est plutôt une bonne nouvelle que le président Trump se souvienne de l'histoire de l'Europe". Dès samedi, de son côté, Emmanuel Macron ironisait sur la méthode Trump et la diplomatie du tweet : "Je préfère toujours avoir une discussion directe ou de répondre aux questions plutôt que de faire ma diplomatie par les tweets", avait-il lâché.

Le JT

Les autres sujets du JT