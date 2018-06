Donald Trump : la diplomatie du chaos

Pourquoi Donald Trump a-t-il changé d'avis dans son avion ? Sa décision est-elle réfléchie ou prise sur le coup de la colère ? Selon l'un de ses conseillers, Donald Trump aurait sabordé le G7 pour mieux préparer sa rencontre avec Kim Jong-un. Pour l'ancien président français, François Hollande, la raison de ce revirement est tout autre. Selon lui, Donald Trump souhaiterait avant tout diviser ses partenaires.

Des conséquences pour la France ?

Pour François Heisbourg, spécialiste de la diplomatie, Donald Trump utilise des méthodes de négociations d'homme d'affaires et non plus de chef d'État et impose sa règle du jeu. "Il croit que tout est transactionnel et donc, quelque part, il préfère quitter la table quitte à se couper de ses alliés". Hier soir, samedi 9 juin, le président américain a menacé de taxer les voitures européennes, principalement allemandes, et pour certains spécialistes, l'économie française pourrait bien en subir les conséquences.

