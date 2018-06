Donald Trump ironise sur le "QI très limité" de Robert De Niro qui lui a dit "fuck"

Donald Trump riposte. Le président américain a répliqué sur Twitter, mardi 12 juin, au "Va te faire foutre" que lui a lancé Robert De Niro en direct à la télévision et sous un tonnerre d'applaudissements, lors de la cérémonie des Tony Awards, dimanche 10 juin.

...realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy!