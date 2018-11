Donald Trump inquiète les viticulteurs français

À Premeaux-Prissey en Côte-d'Or, à côté de Nuits-Saint-Georges, le domaine R. Dubois & Fils produit 100 000 bouteilles par an et exporte un tiers de sa production, États-Unis en tête. Alors la menace de Donald Trump d'alourdir les taxes d'importation sur le vin français, n'est pas une bonne nouvelle. "Si vous mettiez un tiers de plus dans le prix d'une bouteille dû à des taxes, le client final va regarder à deux fois pour acheter une bouteille", craint Raphaël Dubois.

Le champagne aussi aimé des Américains

Les Américains adorent aussi les vins de Bordeaux et en importent pas moins de 27 millions de bouteilles par an. À Léognan en Gironde, un domaine exporte 20% de ses volumes outre-Atlantique et craint que ses vins ne soient pas assez compétitifs. Mais Donald Trump a raison, le vin américain est plus taxé que le vin français. Une bouteille française de vin blanc à 13% d'alcool sera taxée 4 centimes d'euros à son arrivée aux États-Unis. Une bouteille semblable, mais américaine, elle, sera taxée 10 centimes d'euros en Europe. Le champagne, lui aussi très apprécié par les Américains, est taxé trois fois plus cher que le vin blanc. S'il devait augmenter encore, il devrait se tourner vers d'autres marchés.

