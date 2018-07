Donald Trump évoque un "très bon début" après son tête-à-tête avec Vladimir Poutine

Vladimir Poutine et Donald Trump se sont rencontrés à Helsinki (Finlande). Le rendez-vous a duré plus de deux heures.

Le président américain, Donald Trump, a estimé que son entretien avec son homologue russe, Vladimir Poutine, survenu lundi 16 juillet, à Helsinki (Finlande) était un "très bon début" pour apaiser les tensions entre Washington et Moscou. "Je pense que c'est un bon début. Très, très bon début pour tout le monde", a déclaré Donald Trump à des journalistes à l'issue de ce tête-à-tête historique. Le rendez-vous entre les deux chefs d'Etat a duré plus de deux heures dans un salon du palais présidentiel de la capitale finlandaise. Les deux dirigeants ont ensuite accueilli leur délégation pour des discussions élargies. Le ministre des Affaires étrangères russe s'est, de son côté, entretenu avec Mike Pompeo, le secrétaire d'Etat des Etats-Unis. Donald Trump et Vladimir Poutine doivent ensuite donner une conférence de presse commune.