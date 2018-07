Donald Trump assure avoir dit à Vladimir Poutine que l'ingérence russe était intolérable

Donald Trump assure avoir indiqué à son homologue russe Vladimir Poutine que l'ingérence de la Russie dans les élections américaines était intolérable. "Je lui ai fait savoir que nous ne pouvions tolérer cela", a déclaré le président américain sur la chaîne CBS (en anglais), mercredi 18 juillet. Ce dernier tente d'apaiser la vive polémique née de ses déclarations conciliantes vis-à-vis de l'homme de fort du Kremlin, à l'occasion de leur sommet lundi à Helsinki. "Il n'y a jamais eu de président aussi ferme que moi à l'égard de la Russie", avait-il déclaré un peu plus tôt à la Maison Blanche.

WATCH: President Trump tells @jeffglor he would hold Russian President Vladimir Putin "responsible" for election meddling https://t.co/qVLUBKNW8j pic.twitter.com/eXXVDZDecB