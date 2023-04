Etats-Unis : Donald Trump accuse Emmanuel Macron de "lécher le cul" du président chinois

Des mots crus de la part de l'ancien président américain. Donald Trump a accusé le président français Emmanuel Macron de "lécher le cul" de son homologue chinois, Xi Jinping, après sa visite à Pékin. "Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul", a-t-il estimé mardi 11 avril lors d'une interview à la chaîne Fox News, en faisant allusion au dirigeant chinois.

Trump slams Macron for giving China soft greenlight to invade Taiwan: "Macron, who's a friend of mine, is over with China kissing [Xi Jinping's] ass in China." pic.twitter.com/mddP4bYHZ4