Discours de l'état de l'Union : Trump se félicite de son bilan

Un tonnerre d'applaudissements et un président américain venu se complimenter durant plus d'une heure. Face aux sénateurs et membres du Congrès, Donald Trump se félicite des résultats économiques obtenus et appelle au rapprochement des républicains et démocrates. Standing ovation, mise en valeur d'un transfuge nord-coréen ou de parents de victimes de gangs. Le discours très scénarisé de Donald Trump aborde ses sujets favoris : réforme fiscale, accords commerciaux et immigration quelques fois, sous les huées.

La Chine et la Russie présentés comme des rivaux

Sur le plan international, il évoque la Chine et la Russie comme des rivaux et réclame des crédits supplémentaires pour l'armée et la force nucléaire. Pour répliquer à distance, les démocrates avaient fait appel à Joe Kennedy. Le jeune élu a déploré une politique clivante qui réserve la protection sociale aux plus aisés. Donald Trump a achevé son allocution en souhaitant maintenir la prison de Guantanamo et en assurant que la Corée du Nord restait son principal défi international.





