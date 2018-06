Diplomatie : Singapour se prépare au somment entre Donald Trump et Kim Jong-un

Singapour va être le théâtre de la rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. Sur place, les drapeaux nord-coréen et américain flottent déjà côte à côte. C'est sur l'île de Sentosa qu'aura lieu le sommet entre le président américain et le dictateur, mardi 12 juin. Le lieu est uniquement accessible par un pont, qui sera fermé pour l'occasion. L'hôtel de luxe qui a été choisi attire encore les curieux.

La ville idéale pour cette rencontre

Jamais un tel face-à-face entre Américains et Nord-Coréens n'a eu lieu. Si Singapour est la ville idéale, c'est surtout pour des raisons de sécurité. C'est aussi parce que l'ancienne colonie britannique entretient, chose rare, d'aussi bonnes relations avec Washington qu'avec Pyongyang. Cette rencontre est une excellente publicité pour le micro-État asiatique. Le coût de ce sommet est d'ores et déjà estimé à 13 millions d'euros, la moitié pour la sécurité des deux dirigeants.

