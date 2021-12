Désintox. Non, Justin Trudeau n'a participé aux vols privés de Jeffrey Epstein

Certains internautes ont diffusé, début décembre, la capture d’écran d’un plateau de la chaîne américaine CNN. On y voit plusieurs célébrités qui auraient pris part aux voyages du financier pédocriminel Jeffrey Epstein vers sa résidence en Floride. Parmi eux, le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau à bord du « Lolita express » de Jeffrey Epstein ? C’est ce que voudraient faire croire certains internautes qui ont diffusé, début décembre, la capture d’écran d’un plateau de la chaîne américaine CNN. On y voit plusieurs célébrités qui auraient pris part aux voyages du financier pédocriminel vers sa résidence en Floride. Parmi eux : le Prince Andrew, Bill Clinton, Donald Trump, l’astronaute John Glenn, l’acteur Kevin Spacey, et également, donc, Justin Trudeau.

Problème : cette image, en réalité photoshopée, n’a jamais été diffusée sur CNN. La séquence originale, en date du 30 novembre, expose bien le portrait de six hommes. Mais pas de Justin Trudeau. Et pour cause : le témoignage à l’origine de cette liste d’invités prestigieux n’a jamais mentionné le Premier ministre canadien.

Ce témoignage, c’est celui de Lawrence Paul Visoski, l’ancien pilote de l’avion de Jeffrey Epstein. Aux premières loges pendant de nombreuses années, il est intervenu lors du procès de Ghislaine Maxwell qui s’est ouvert le 29 novembre. Cette dernière est poursuivie pour trafic sexuel de mineures et complicité du milliardaire, son ex-compagnon, retrouvé pendu dans sa cellule en 2019.

Dans la presse, les comptes-rendus de cette journée d’audience et les live-tweets des journalistes - dont ceux de CNN - sont formels : pas une fois, Justin Trudeau n’est évoqué dans l’affaire de ces vols privés. À la place est mentionné le diplomate américain et sénateur du Maine, George Mitchell. Qui, lui, figure bien sur la galerie de portraits diffusée en direct par CNN.

