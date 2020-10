À quelques jours de l’élection présidentielle américaine, tous les coups sont permis. Et tous les lapsus seront utilisés contre leurs auteurs ! Dimanche 25 octobre, le camp Trump a massivement brandi une vidéo, montrant le candidat démocrate Joe Biden « se vanter d’avoir mis en place l’organisation de fraude électorale la plus vaste et la plus inclusive de l'Histoire ».

Sur les images, on voit bien Joe Biden tenir les propos qui lui sont reprochés. À ce stade de la course à la présidentielle, on pourrait penser à une vidéo truquée, les fameuses deepfake, ou à un montage. Il n'en est rien. L’ancien vice-président a bien tenu ces propos dans le podcast Pod Save America du 24 octobre. Du pain bénit pour les républicains qui attaquent depuis des mois le système de vote par correspondance, craignant que des fraudes puissent faire perdre Donald Trump.

Mais en écoutant l’émission en entier, on comprend qu’il s’agit simplement d’un lapsus. À ce moment de l’interview, Joe Biden rappelait l’importance d’aller voter et invitait les Américains à se renseigner sur toutes les manières de le faire. En indiquant que tout avait été fait pour que les gens puissent voter, et non pas frauder, comme il le dit maladroitement.

Le lapsus est d'autant plus malencontreux que Biden mettait largement en garde dans le podcast contre le fait que Donald Trump cherchait à décourager les Américains de voter en faisant croire que leur vote ne serait pas comptabilisé...

