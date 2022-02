Désintox. Non, Emmanuel Macron ne s'est pas fait "snober" par Vladimir Poutine

La scène amuse beaucoup les détracteurs d'Emmanuel Macron. Une courte vidéo massivement partagée sur Twitter le 25 janvier, montre ce qui ressemble à une cuisante humiliation diplomatique pour le président Français. On peut y voir Vladimir Poutine qui se présente devant un parterre de chefs d'Etat, lors d'une visite officielle. Snobant royalement le couple Macron, il tend la main à la chancelière allemande Angela Merkel puis à Donald et Melania Trump.

Partagée dans un contexte loin d'être anodin : celui d'une montée en tension récente entre l'Ukraine et la Russie et alors que le Le 25 janvier, Emmanuel Macron a assuré que « la riposte sera là » et « le coût très élevé » en cas d'agression russe en Ukraine, cette vidéo est en réalité tronquée.

À l'origine, ces images datent du 11 novembre 2018 et ont été tournées par de nombreux médias lors du centenaire de l'Armistice de la 1ère guerre mondiale. L’événement avait alors réuni à Paris, au pied de l'Arc de Triomphe, près de 70 chefs d'Etat, au premier rang desquels figuraient donc Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel ou encore le premier ministre canadien Justin Trudeau. La scène intégrale, non coupée, montre en fait Vladimir Poutine arriver, une fois tous ses homologues installés. Là, il commence par serrer la main d'Emmanuel et de Brigitte Macron, avant de saluer les autres officiels présents sur la rangée. Adressant, au passage, un pouce levé à Donald Trump.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur Twitter : https://twitter.com/artedesintox

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/