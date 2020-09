Désintox. États-Unis : non, Joe Biden ne s\'est pas endormi pendant une interview

Quatre ans après l'élection de Donald Trump, la campagne présidentielle américaine n'échappe pas aux fake-news. Cette fois, c’est Joe Biden qui en est victime. Une vidéo vue plus de deux millions de fois montre le candidat démocrate endormi pendant une interview. Elle a été partagée sur Twitter, Youtube et Facebook. Une séquence en or pour l’équipe du président américain, qui surnomme son adversaire “Sleepy Joe”’, Joe l’endormi. Le chef des réseaux sociaux de Donald Trump, Dan Scavino, s’est empressé de la partager.



Mais la vidéo est fausse. Elle a d’ailleurs été supprimée par Twitter qui a indiqué que la séquence avait été manipulée. La vidéo d’origine montre le chanteur Harry Belafonte faisant une micro-sieste pendant une interview en 2011. Le chanteur a été remplacé par Joe Biden, et la piste sonore a été modifiée : alors que la journaliste répète bien plusieurs fois « réveillez-vous » dans la séquence d’origine, des ronflements ont été ajoutés.

L’auteur du montage avait pourtant directement précisé, dans les commentaires, qu’il s’agissait d’un fake en expliquant comment il avait mélangé deux vidéos : celle de Belafonte et une autre de Biden lors de la convention démocrate. En réponse à Dan Scavino, un journaliste américain a aussi immédiatement répondu que la vidéo était fausse. Comment le sait-il ? Il était dans le studio au moment de l’interview de Belafonte, et a donc reconnu la séquence. Alors même que la vidéo d’origine et celle partagée par Scavino ont été supprimées par Twitter, cette dernière continue de circuler sur les réseaux sociaux.

