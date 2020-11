Désintox. États-Unis : non, il n\'y a pas eu d\'électeurs fantômes dans le Wisconsin

Tout le monde l’avait prévu : l’élection américaine serait disputée, et les décomptes serrés. Et dans le Wisconsin, ça n’a pas raté. Cet état penchait pour Trump au début des décomptes, mais il est finalement revenu à Joe Biden. Et pendant que ce territoire nord-américain passait du rouge au bleu, une affirmation s’est répandue, du côté trumpiste de la toile : dans le Wisconsin, il y a eu plus de votes que d’inscrits ! La preuve d'une fraude grossière.

Souvent, cette affirmation a pris la forme d’une capture écran d’un texte où on lisait : « Le Wisconsin enregistre plus de 101% de participation. 3 170 206 votes comptés, 3 129 000 électeurs enregistrés. Les démocrates ont officiellement commis une fraude. » Avec ces lignes, comme une preuve, un tableau censé montrer le “nombre de votants enregistrés”. Dans le Wisconsin, il y en aurait donc 3,129 millions.

Un chiffre qui a de quoi surprendre : en effet, dans cet État, l’institut de sondage Decision Desk HQ compte presque 3,290 millions de votants ; Fox News en recense plus de 3,240 millions pour Trump et Biden seulement. En fait, ce tableau censé fournir la preuve de la fraude, issu du site World Population Review, est totalement obsolète. Le chiffre concernait le scrutin de 2018. Cette année-là, indique le bureau du recensement fédéral, il y avait bien 3,129 millions de cartes d’électeurs dans l’État du nord-américain.

Mais si l’on se rend sur le site des commissions électorales du Wisconsin, où figurent des données actualisées, on apprend que ce territoire compte aujourd’hui près de 3,7 millions d’inscrits. Pas étonnant, donc, qu’il y ait pu y avoir près de 3,3 millions de votants.

