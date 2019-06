Crise entre les États-Unis et l'Iran : "Une stratégie américaine dangereuse", selon les spécialistes

La guerre des nerfs entre les deux pays risque fort de mener à l'escalade.

La tension monte entre les États-Unis et l'Iran depuis qu'un drone américain a été abattu jeudi par Téhéran qui affirme qu'il se trouvait dans son espace aérien, ce que contestent les Américains. L'Iran a averti ce vendredi qu'il défendrait son territoire contre toute attaque, le New York Times affirmant que Donald Trump avait initialement approuvé des frappes contre des cibles iraniennes avant de faire machine arrière.

Pour les spécialistes consultés par franceinfo, une escalade de la confrontation est tout à fait envisageable, chacun jouant avec les nerfs de l'autre : "Je ne sais pas si on a dépassé la guerre des mots mais on est toujours dans cette logique", estime vendredi 21 juin sur franceinfo Bertrand Badie, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales.

Menaces par tweets interposés

"Trump n'a pas véritablement de diplomatie. Il a une diplomatie électorale et une diplomatie d'affichage. Il faut faire du bruit, il faut être au-devant de la scène mais pas forcément dans l'idée de transformer ce jeu de scène en résultat concret", explique Bertrand Badie, précisant que "le propre de ces approches des faits internationaux, c'est de produire beaucoup d'incertitudes."

Donald Trump communique avec beaucoup de personnes en même temps et c'est justement cette confusion de niveau qui alimente bien des ambiguïtés. Ils parlent à ses électeurs pour montrer qu'il ne se laisse pas faire avec un pays qui n'est pas très populaire, surtout dans son électorat. Il parle aussi à ses alliés contradictoires au Moyen-Orient, en même temps Israël et l'Arabie saoudite.

Les Iraniens savent qu'ils peuvent faire très malThierry Covilleà franceinfo

Le problème d'une communication à grand coup de tweets, c'est que cela risque de conduire à une escalade entre l'Iran et les États-Unis. "Une stratégie dangereuse", affirme sur franceinfo Thierry Coville, chercheur à l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) et spécialiste de l’Iran.

L'Iran, pas si isolé que ça sur la scène internationale

Il faut dire que la situation économique de l'Iran est catastrophique : 40 à 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et lutte par exemple pour avoir accès à des médicaments. Mais l'Iran "tient bon", comme le rappelle sur franceinfo Annick Cizel, historienne et maître de conférences à La Sorbonne et auteure de "Négocier l'atome : les États-Unis et les négociations de l'accord sur le nucléaire iranien". Le pays possède aussi des alliés sur la scène internationale comme la Chine ou la Russie.

"On voit Xi Jinping dialoguer énormément avec les Iraniens et les Nord-Coréens et se poser en médiateur global contre les États-Unis", explique l'historienne. "Il y a un risque de conflagration régionale. Dans un conflit avec les États-Unis, l'Iran aurait à ses côtés le Hezbollah libanais, le Hamas contre Israël, les milices chiites en Irak, et les Houthis au Yémen contre l'Arabie saoudite."

Mais jusqu'ici, les généraux américains ont réussi à influencer Donald Trump dans le bon sens. Leur argument : ils ne peuvent pas garantir des frappes sans "dommages collatéraux" civils. Cela suffit à provoquer une marche arrière du président américain.