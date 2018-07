Coupe du monde 2018 : aux États-Unis, la presse salue la victoire française

Après la victoire de la France, la presse américaine salue la performance tricolore.

Aux États-Unis, l'événement de ce lundi 16 juillet, c'est la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Pourtant, les médias ont quand même trouvé un peu de place pour parler de la victoire de l'équipe de France en Coupe du monde.

Up high, in the luxury suites among the royals and the politicians, Emmanuel Macron, the French president, was cutting loose — leaping to his feet, punching the air https://t.co/c6K2PhT1kA — The New York Times (@nytimes) 15 juillet 2018

Opinion: Don’t let France’s World Cup victory erase the issues affecting black French people https://t.co/5QMUXq1Wl1 — Washington Post (@washingtonpost) 16 juillet 2018

Dans la presse américaine, c'est un florilège de titres qui font plaisir. "France on the top of the world", la France sur le toit du monde. On peut aussi lire "Allez les bleus", écrit en français. Le New York Times évoque "la planète bleue", avec en pleine page l'explosion de joie de Paul Pogba. Tout simplement "Best World Cup ever", la meilleure de tous les temps, selon Alexis Lalas, l’ancien international américain qui a contribué à populariser le football aux États-Unis dans les années 90.

L'Empire State Building à New York, aux États-Unis, affiche les couleurs de la France. (KENA BETANCUR / AFP)

A New York, l’Empire State Building était éclairé aux couleurs de la France, quelques heures après la victoire en Finale.

Donald Trump donne rendez-vous en 2026 pour le Mondial aux États-Unis



Donald Trump a félicité lundi matin l’équipe de France. Tout en précisant qu'aux États-Unis, on parle de soccer, pas de football. Le pays accueillera le Mondial de foot en 2026 avec le Canada et le Mexique.