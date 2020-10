Coronavirus : l'état de santé de Donald Trump continue d'interroger

Les derniers clichés fournis par la Maison Blanche se veulent rassurants, ceux d'un Donald Trump au travail, à l'hôpital. Mais l'image est inhabituelle : les traits tirés, le visage anormalement pâle et moins d'énergie dans la voix, c'est un président sans fard et sans cravate qui se présente à l'Amérique. "Quand je suis venu ici, je ne me sentais pas très bien. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Les médecins travaillent dur pour que je puisse sortir", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Twitter le dimanche 4 octobre.

"Les signes vitaux du président étaient anormalement inquiétants"

Donald Trump donne le change alors même que des interrogations circulent sur son état de santé. Au cours d'une conversation avec un journaliste, son directeur de cabinet s'était montré alarmiste. "Les signes vitaux du président étaient anormalement inquiétants", avait ainsi déclaré Mark Meadows. Un avis qui tranche avec celui du médecin de Donald Trump. Lors d'une nouvelle conférence de presse le dimanche 4 octobre dans l'après-midi, Sean Conley est revenu sur cette déclaration. "Il voulait dire qu'il y a 24 heures, quand nous étions auprès du président, il y a eu un épisode de montée de fièvre et un léger manque d'oxygène, mais heureusement c'était temporaire", assure-t-il. Il estime que son patient pourrait sortir de l'hôpital dès le 5 octobre et poursuivre son traitement à la Maison Blanche.