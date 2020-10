Covid-19 : Donald Trump pourrait sortir de l'hôpital dès lundi, selon ses médecins

Agé de 74 ans et testé positif, le président des Etats-Unis est désormais sous dexaméthasone, un médicament de la famille des corticoïdes utilisé pour le traitement des cas sévères de nouveau coronavirus, selon ses médecins.

L'état de santé de Donald Trump, atteint du Covid-19, continue de "s"améliorer" et le président américain pourrait sortir de l'hôpital dès lundi 5 octobre, ont indiqué dimanche ses médecins. "Il n'a plus de fièvre depuis vendredi et ses signes vitaux sont stables", ont-ils précisé lors d'une conférence de presse devant l'hôpital militaire de Walter Reed.

Donald Trump, 74 ans, est désormais sous dexaméthasone, un médicament de la famille des corticoïdes utilisé pour le traitement des cas sévères de nouveau coronavirus, selon ses médecins. On lui a également administré du remdésivir, un antiviral qui a amélioré l'état de certains patients atteints du Covid-19, ainsi qu'un cocktail expérimental d'anticorps de synthèse développé par la société Regeneron.

Samedi 3 octobre, les médecins avaient déjà affirmé que Donald Trump "allait très bien". Mais le chef de cabinet du président, Mark Meadows, avait reconnu quelques minutes plus tard qu'ils avaient été "très préoccupés" par l'état de santé du président. Le niveau d'oxygène de Donald Trump a baissé à deux reprises depuis l'apparition des symptômes, mais il va mieux, a précisé le médecin de la Maison Blanche Sean Conley. Samedi soir, Donald Trump a dit, dans une vidéo postée sur Twitter, qu'il allait "beaucoup mieux" mais que les jours à venir représenteraient "le vrai test" pour lui.