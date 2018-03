Commerce : vers une guerre mondiale ?

États-Unis, Union européenne, Chine, la guerre commerciale est-elle déclarée ? En cause : la récente décision de Donald Trump de taxer l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis (25 % pour l'acier, 10 % pour l'aluminium). Pour respecter ses promesses de campagne, le président invoque l'indépendance des États-Unis en cas de conflit et la défense des emplois américains.

Représailles européennes

Les Européens, via Jean-Claude Juncker, menacent de représailles. "Maintenant, nous allons imposer nos propres taxes d'importation. C'est une méthode basique et stupide, mais nous devons le faire. Nous allons donc augmenter les taxes sur les motos, les Harley-Davidson, les jeans Levi's ou le bourbon", a indiqué le président de la Commission européenne. Après le Canada et le Brésil, c'est la Chine ce dimanche 4 mars qui s'inquiète et se dit prête à riposter.

Le JT

Les autres sujets du JT