Acier : Donald Trump déclenche une guerre commerciale

Les représentants américains de l'industrie de l'acier et de l'aluminium étaient heureux ce vendredi 2 mars autour de Donald Trump. Ce dernier annonce des taxes pour les importations : 25% pour l'acier et 10% pour l'aluminium. "De bonnes choses vont arriver dans l'acier et l'aluminium. De nouveaux emplois vont surgir", a déclaré le président des États-Unis.

L'UE annonce des représailles économiques

Pour le monde entier, c'est une déclaration de guerre commerciale. La décision américaine est vivement critiquée par les représentants de nombreux pays. En France, le chiffre d'affaires de la sidérurgie est de 11,5 milliards d'euros et 22 400 salariés travaillent dans le secteur. Les exportations vers les États-Unis représentent 441 millions d'euros soit 5% de la production. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'est dit inquiet. L'Union européenne annonce déjà des représailles économiques contre certaines entreprises américaines. Les marchés financiers sont inquiets.





