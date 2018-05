Commerce : les États-Unis taxent l'acier européen

Donald Trump met sa menace à exécution et déclenche une guerre commerciale avec l'Europe. Son secrétaire au Commerce a annoncé ce jeudi que les négociations n'ont pas suffisamment avancé. Dès demain, 1er juin, Washington taxera les importations d'acier européen à 25% et celles d'aluminium à 10%. Emmanuel Macron juge cette décision illégale et contactera son homologue américain dans la soirée.

L'Union riposte

Bruxelles a également réagi très vivement par la voix de Jean-Claude Juncker: "C'est un mauvais jour pour le commerce mondial. L'Union européenne ne peut rester sans réagir : nous pouvons faire exactement la même chose, c'est inacceptable qu'un pays impose des mesures unilatérales quand il s'agit de commerce mondial", a-t-il déclaré. Le préjudice s'annonce énorme pour les sidérurgistes européens. Les Allemands exportent plus d'un milliard d'euros d'acier aux États-Unis, les Français, 251 millions. L'Europe a déjà dressé la liste des produits américains qu'elle va taxer en représailles : le jus d'orange de Floride, les cranberries, le beurre de cacahuètes, le tabac, les piles ou les jeans. Au total, 340 produits subiront 10%, 25% voire 50% de taxes... La guerre semble déclarée.

