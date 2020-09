Climat : "Donald Trump est dans un déni simple, un rejet total et brut"

"Toutes les menaces invisibles, qu’elles soient infectieuses comme un virus ou environnementales comme le réchauffement climatique", chamboulent nos sociétés et sont facteurs d’anxiété, explique Alice Desbiolles, auteur du livre L’Eco-anxiété - Vivre sereinement dans un monde abîmé.

Pour ce médecin de santé publique, face au Covid-19, "il est primordial d’axer un maximum de mesures protectrices sur les personnes les plus fragiles et les soignants, mais je suis un peu moins à l’aise avec les restrictions de liberté".

Pour une éco-anxiété positive

"Les incendies sont une des catastrophes naturelles les plus étudiées dans la littérature scientifique. Le sentiment des victimes est celui du deuil vis-à-vis de la forêt, une tristesse par rapport aux paysages qui ont disparu. Ça peut déclencher des questionnements profonds sur l’identité de la personne, ses choix, ses aspirations, ses rêves, son rapport au monde, à lui-même et aux autres. Cela concerne toutes les personnes sensibles aux désordres du monde", développe-t-elle.

Sur le réchauffement climatique, "Donald Trump est dans un déni simple, un rejet total et brut, ça fait partie des mécanismes de défense", diagnostique le Dr Desbiolles. Elle est favorable à "une éco-anxiété positive choisie et non subie, tournée vers l’action et l’engagement personnel".









Le JT

Les autres sujets du JT