Cinéma : la palmarès des Oscars

À Los Angeles (États-Unis), elle fut sans conteste la reine de la soirée : la musique. Version romance, un moment de grâce entre Lady Gaga et Bradley Cooper, Oscar de la meilleure chanson originale pour A star is born. Version hommage, avec un live entre le batteur et le guitariste du groupe Queen sur scène, prélude au sacre de Rami Malek, meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury dans le film Bohemian Rhapsody, qui rafle quatre statuettes.

"Green book" remporte l’Oscar du meilleur film

Olivia Colman est la meilleure actrice, impériale dans La favorite, satire déjantée sur une reine d’Angleterre paranoïaque. Elle ravit la statuette à Glenn Close, boudée pour la septième fois par l’académie. Il s’agit de la seule grande surprise d’une cérémonie durant laquelle l’un des favoris a été récompensé. Green book a remporté l’Oscar du meilleur film, pour cette virée dans le sud raciste des États-Unis d’un pianiste noir accompagné par son chauffeur blanc dans les années 1960. Spike Lee a quant à lui reçu son premier Oscar et ne s’est pas privé pour prononcer un discours anti Donald Trump.

Le JT

Les autres sujets du JT