Chine/États-Unis : une guerre commerciale qui pourrait affecter tout le monde

Le monde économique commence à s'inquiéter sérieusement de l'impact de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. "Car cela pourrait continuer et les Américains réfléchissent déjà à un nouveau train de sanctions qui porterait sur 170 milliards d'euros d'importations chinoises, explique Loïc de la Mornais en direct de Washington (États-Unis). Dans cette guerre commerciale, théoriquement, c'est la Chine qui a le plus à perdre, car elle exporte beaucoup plus de produits aux États-Unis que l'inverse. Mais les économistes sont formels, tout le monde a à y perdre, précise le journaliste : la Chine, l'Europe aussi et les États-Unis en retour, qui pourraient perdre quelques points de croissance".

Des économistes réservés sur le long terme

"Ce jeudi 23 août, Donald Trump a une nouvelle fois clamé que sous sa présidence, l'économie américaine se portait mieux qu'elle ne l'a jamais été de l'histoire des États-Unis. Les économistes, eux, sont beaucoup plus réservés, notamment sur le long terme", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT