Armes : Donald Trump ouvre la porte à de nouvelles restrictions

Après la fusillade dans un lycée de Floride, Donald Trump pourrait revoir sa position sur les restrictions d'armes aux États-Unis. Pendant sa campagne, le président avait reçu 30 millions de dollars de la part de la NRA, le puissant lobby des armes. Mais depuis, les survivants de la fusillade se sont mobilisés pour faire évoluer la loi.

La NRA boycottée

"On ne peut pas acheter une arme de poing avant 21 ans, mais on peut acheter une arme comme celle utilisée à Parkland à 18 ans. Je pense qu'il y a quelque chose à faire", a concédé Donald Trump. La NRA est boycottée par de grandes entreprises et des enseignes de supermarchés, comme Walmart, ont décidé de relever l'âge légal pour acheter des armes. Mais le congrès reste un obstacle important pour modifier la loi.

