100 jours après sa prise de fonctions, Joe Biden exaspère toujours autant les trumpistes : "C’est l’administration la plus anti-américaine que j’ai jamais vue"

Jeudi, cela fera 100 jours que Joe Biden est à la Maison Blanche, après sa prise de fonctions le 20 janvier. Pour marquer le passage de ce cap, le 46e président des États-Unis prononcera mercredi soir devant le Congrès son premier discours de politique générale. Avec sans doute l’annonce d’un troisième plan à 1 500 milliards de dollars, cette fois-ci à destination des familles américaines.

En attendant, comment les 75 millions d’américains qui ont voté Trump perçoivent-ils ce début de présidence Biden ? Franceinfo a posé la question à ce couple de trumpistes, qui vit à Arlington dans l’État de Virginie : Pia et Kenneth se disent atterrés par le début de cette présidence Biden. "Pour moi dit Kenneth, c’est l’administration la plus anti américaine que j’ai jamais vue", fulmine Kenneth. Le sexagénaire, qui a toujours voté républicain, dénonce un Joe Biden qui, selon lui, a complètement ouvert la frontière sud aux migrants illégaux. Et, enfin, un président démocrate qui, à ses yeux, n’a pas fait grand chose contre le Covid 19.

"Biden veut qu’on le crédite pour le vaccin, mais c’est pas lui, c’est Trump ! Pour moi, Biden est un menteur." Kenneth à franceinfo

Il y a enfin ces plans à plusieurs centaines de milliards de dollars pour la sauvegarde de l’économie, les infrastructures, et les familles américaines. "Mais ce sont les générations futures qui vont payer tout ça, dit Pia. C’est dingue. Et il va essayer de passer en force au Congrès, sans même une approche bi-partisane !"

Alors quand on demande à Kenneth et Pia quelle direction doit prendre le parti républicain, dans l’optique des élections de mi mandat dans un an et demi, et qui devra mener campagne pour l’opposition, voici leur réponse : "Donald Trump !"Toujours Trump, et de loin.