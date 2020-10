Covid-19 : testé positif, Donald Trump va être hospitalisé "pour quelques jours" par mesure de précaution, annonce la Maison Blanche

"Par mesure d'extrême prudence, et sur recommandation de son médecin et d'experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels à [l'hôpital] Walter Reed pour les prochains jours", a déclaré Kayleigh McEnany, porte-parole de la présidence américaine.

Le président américain Donald Trump, testé positif au Covid-19, va être admis dans un hôpital de la banlieue de Washington "pour quelques jours", a annoncé la Maison Blanche, vendredi 2 octobre. "Par mesure d'extrême prudence, et sur recommandation de son médecin et d'experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels à [l'hôpital] Walter Reed pour les prochains jours", a déclaré sa porte-parole Kayleigh McEnany.

Donald Trump est soigné par un traitement expérimental contre le Covid-19, des anticorps de synthèse, a indiqué, peu avant, Sean Conley, le médecin du président, dans un communiqué. Il a précisé qu'il lui avait été injecté une dose du cocktail expérimental développé par le laboratoire Regeneron, et qui a donné des résultats préliminaires encourageants dans des essais cliniques sur un petit nombre de patients. "Le président reste fatigué mais a le moral", a-t-il également commenté.

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron ont adressé vendredi un message d'"amitié" et souhaité "un prompt rétablissement" à Donald et Melania Trump. Dans ces deux messages en anglais, les Macron "ont tous deux témoigné leur amitié et souhaité un prompt rétablissement aux Président et à la Première dame des Etats-Unis", a précisé la présidence. "Restez fort", conclut le mot d'Emmanuel Macron à son homologue américain.