"Plus de 100 victimes" accusent le rappeur américain P. Diddy d'agression sexuelle, annonce un avocat

"Plus de 100 victimes" accusent la star P. Diddy d'agression sexuelle, a annoncé l'avocat Tony Buzbee, qui les représente collectivement et va poursuivre le rappeur américain en justice. "Il s'agit d'une affaire importante que nous avons l'intention de mener de manière agressive", a expliqué cet avocat basé au Texas dans un communiqué publié mardi 1er octobre, en réclamant l'aide du monde de la musique et du divertissement. "Si vous avez été victime ou témoin de ce comportement scandaleux, je vous demande de bien vouloir vous manifester."

Visé depuis plusieurs mois par une dizaine de plaintes pour viols ou agressions sexuelles, Sean "Diddy" Combs, une figure influente du hip hop, a été arrêté le 16 septembre dans un hôtel de Manhattan et placé en détention provisoire. Il a plaidé non coupable des chefs de trafic à des fins d'exploitation sexuelle et d'extorsions.

Le procureur fédéral Damian Williams a décrit un système fondé sur la "violence" pour contraindre les femmes à avoir de "longues relations sexuelles avec des travailleurs du sexe", des scènes qu'il "enregistrait" et pendant lesquelles les victimes prenaient des substances comme de l'ecstasy, du GHB (la drogue des violeurs) ou de la kétamine.

D'après l'acte d'inculpation, le rappeur s'appuyait sur ses employés, "les ressources et l'influence de l'empire commercial multi-facettes qu'il dirigeait et contrôlait pour créer une entreprise criminelle dont les membres se sont livrés (...) au trafic à des fins d'exploitation sexuelle, au travail forcé, à l'enlèvement, à l'obstruction de la justice".