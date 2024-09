En prison, le rappeur américain P. Diddy visé par une nouvelle plainte pour viol

Une femme est sortie du silence, mardi 24 septembre, pour accuser le rappeur P. Diddy de viol et annoncer une plainte contre lui. Cette nouvelle allonge la liste des victimes présumées, alors que le producteur de hip hop a été incarcéré la semaine dernière. Dans une plainte déposée au civil à New York, Thalia Graves accuse Sean "Diddy" Combs de l'avoir "violée avec brutalité" en 2001 dans les studios de sa maison de production Bad Boy Records, à New York, avec l'aide d'un complice. Selon la plainte, elle avait été droguée et ligotée par ses deux agresseurs. Ces derniers auraient aussi enregistré la scène dans une vidéo qu'ils auraient fait circuler, des accusations qui font écho à celles du parquet fédéral de Manhattan la semaine dernière, lors de l'arrestation du musicien.

"Je suis heureuse qu'il soit enfermé, mais ce n'est qu'un soulagement temporaire", a déclaré Thalia Graves lors d'une conférence de presse annonçant sa plainte au cabinet de son avocate Gloria Allred, à Los Angeles. "La douleur ressentie à l'intérieur quand on a subi une agression sexuelle est incroyablement profonde et difficile à exprimer. Cela va bien au-delà des blessures physiques", a-t-elle témoigné, se disant toujours traumatisée par le viol subi.

Visé depuis plusieurs mois par une dizaine de plaintes pour viols ou agressions sexuelles, Sean "Diddy" Combs, une figure influente du hip hop, a été arrêté le 16 septembre dans un hôtel de Manhattan et placé en détention provisoire. Il a plaidé non coupable des chefs de trafic à des fins d'exploitation sexuelle et d'extorsions.