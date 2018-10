Pittsburgh : fusillade meurtrière dans une synagogue

Une nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu dans une synagogue de Pittsburgh samedi 27 octobre au matin et tué au moins huit personnes, selon un bilan provisoire. En quelques minutes, des dizaines de policiers et de militaires se positionnent tout autour de la synagogue. Un tireur vient de s'introduire dans le bâtiment alors que des dizaines de fidèles sont rassemblés pour prier en ce jour de shabbat. Selon des témoins, l'homme aurait crié : "Tous les juifs doivent mourir", avant de commencer à tirer. Les policiers donnent l'assaut, le tireur riposte et trois membres des forces de l'ordre sont touchées.

Une scène de crime horrible

L'homme est finalement interpelé, mais laisse derrière lui de nombreuses victimes. "C'est une scène de crime horrible, l'une des pires que je n’ai jamais vues et pourtant je suis déjà allé sur des crashs d'avion", a déclaré Wendell Hissrich, directeur de la sécurité publique de Pittsburgh. Donald Trump a immédiatement réagi en déclarant : "Je pense que ce qu'on devrait faire c'est renforcer nos lois sur la peine de mort". Depuis son arrestation, les policiers fouillent dans le passé du suspect pour tenter de comprendre ses motivations.

Le JT

Les autres sujets du JT