Ouragan Ian : la tempête arrive en Floride, qui est en alerte maximale

Aux États-Unis, dans l'État de la Floride, les autorités ont annoncé, mercredi 28 septembre, qu'il était trop tard pour évacuer toutes les zones menacées par l'ouragan Ian, alors que l'ouragan se renforce encore à l'approche des côtes. Le journaliste Loïc de la Mornais est en direct de Tampa, une ville en Floride, à 14h (heure locale) : "C'est exactement l'heure où les météorologues avaient prédit que l'ouragan Ian frapperait les terres de Floride. Nous y sommes, il y a des vents extrêmement violents, beaucoup de pluie."

Des inondations attendues

"L'ouragan Ian est de catégorie 4, mais il devrait être rétrogradé en catégorie 1 dès qu'il touchera terre et qu'il ne sera plus alimenté par les eaux chaudes du golfe du Mexique", poursuit le journaliste. "Mais en tout cas, les autorités restent extrêmement alarmistes, parce qu'il y a un principe de précaution et il y a déjà des dégâts. Il y a des informations comme quoi, il y aurait un bateau avec 23 migrants à bord qui serait déjà porté disparu, et ce sont surtout les inondations qui seront dangereuses", conclut le journaliste.