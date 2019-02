Oscars 2019 : "Bohemian Rhapsody" consacré, "Green Book" sacré meilleur film

C'est peut-être la séquence la plus émouvante de la soirée. Lady Gaga et Bradley Cooper réunis pour interpréter Shallow, la chanson du film A Star Is Born. Quelques minutes plus tard, sans grande surprise, le titre reçoit l'Oscar de la meilleure chanson originale, avec une Lady Gaga en larmes. Parmi les films les plus primés, Roma du mexicain Alfonso Cuarón. Un triplé dont l'Oscar du meilleur réalisateur, mais en tête du classement se trouve le film Bohemian Rhapsody, qui retrace la vie de Freddie Mercury.

Green Book meilleur film

Le long métrage rafle quatre trophées, dont celui du meilleur acteur pour Rami Malek. Mais contre toute attente, Olivia Colman reçoit l' Oscar de la meilleure actrice, pour sa performance dans le film La favorite. Enfin, l' Oscar du meilleur film est décerné à Green Book de Peter Farrelly, une biographie touchante qui raconte la tournée d'un musicien noir et de son garde du corps italien.

