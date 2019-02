Oscars 2019 : "Green Book" sacré meilleur film, les acteurs Olivia Colman et Rami Malek distingués... Découvrez le palmarès complet

Alfonso Cuarón a été désigné meilleur réalisateur d'une cérémonie où les récompenses ont été réparties entre les quatre grands favoris : Green Book, Roma, Bohemian Rhapsody et La Favorite.

Il était l'un des deux grands favoris de la soirée. Green Book, de Peter Farrelly, a remporté l'Oscar du meilleur film, dimanche 24 février, au terme d'une cérémonie où les récompenses ont été réparties de façon équilibrée entre plusieurs films. L'autre favori, Roma, a perdu mais son réalisateur Alfonso Cuarón a été distingué. Rami Malek a été désigné meilleur acteur pour Bohemian Rhapsody, et Olivia Colman meilleure actrice pour La Favorite. Retrouvez l'intégralité du palmarès de cette 91e cérémonie des Academy Awards.

Green Book, meilleur film

La course devait se jouer entre Roma et Green Book, et c'est ce dernier qui l'a emporté, l'Académie préférant désigner Alfonso Cuarón, réalisateur de Roma, en tant que meilleur réalisateur. Green Book, dont l'acteur Mahershala Ali l'a emporté dans la catégorie meilleur second rôle, raconte la tournée, dans le Sud américain raciste des années 60, d'un jazzman noir et de son chauffeur blanc, joué par Viggo Mortensen. Il est réalisé par Peter Farrelly, qui n'était pas nommé dans la catégorie meilleur réalisateur.

Olivia Colman, meilleure actrice

Les parieurs attendaient Glenn Close, jamais récompensée aux Oscars. Mais les votants ont choisi le renouvellement en désignant Olivia Colman, pour son rôle de la reine Anne d'Angleterre dans La Favorite. A 45 ans, la Britannique, notamment révélée par son rôle dans la série Broadchurch, n'avait jamais été ne serais-ce que nommé aux Oscars.

Rami Malek, meilleur acteur

Historiquement, les membres de l'Académie des Oscars aiment les transformations spectaculaires. Ils auraient pu sacrer Christian Bale, méconnaissable dans son costume de Dick Cheney, le conseiller de George W. Bush, dans Vice. Mais c'est Rami Malek, pour son incarnation de Freddy Mercury dans Bohemian Rhapsody, qui a été récompensé. Il était le grand favori de cette catégorie et, à 37 ans, il est devenu l'un des plus jeunes lauréats au titre de meilleur acteur. Lui aussi a été découvert à la télévision, dans la série Mr. Robot.

Alfonso Cuarón, meilleur réalisateur

Il espérait sans doute le titre de meilleur film, mais Alfonso Cuarón devra se "contenter" du titre de meilleur réalisateur. Le Mexicain l'a emporté face, notamment, à Spike Lee. Il avait remporté la même récompense en 2014 pour son précédent film, Gravity.

Regina King et Mahershala Ali, meilleurs actrice et acteur dans un second rôle

Cette fois, il n'y a pas eu de surprise. Mahershala Ali, central dans Green Book dans le rôle du jazzman Don Shirley, était clairement en tête de cette course à l'Oscar, même s'il l'avait déjà emporté deux ans plus tôt, dans la même catégorie, pour Moonlight. Regina King, jamais lauréate auparavant, était elle aussi largement favorite pour son rôle dans Si Beale Street pouvait parler, un film du réalisateur de ... Moonlight, Barry Jenkins.

Et dans les autres catégories

Lady Gaga, interprète de Shallow, à remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale. Egalement nommée au titre de meilleure actrice pour A Star is Born, la chanteuse avait électrisé la cérémonie en interprétant le morceau avec son partenaire Bradley Cooper.

Spike Lee a remporté le premier Oscar de sa carrière, non pas comme réalisateur mais comme auteur du meilleur scénario adapté, pour BlackKkKlansman.

Passé tout près d'un titre de meilleur film, Roma a logiquement remporté l'Oscar du meilleur film étranger (pour lequel aucun film français n'était nommé), en tant que film mexicain, joué en espagnol et en mixtèque, une langue amérindienne. Le film a également remporté l'Oscar de la meilleure photographie.

Green Book a remporté l'Oscar du meilleur scénario original, portant son total à trois récompenses.

Le film le plus récompensé de la soirée est Bohemian Rhapsody, avec quatre récompenses : outre le meilleur acteur, il l'a emporté dans les catégories meilleur montage, meilleur montage de son et meilleur mixage de son.

Black Panther, premier film Marvel récompensé aux Oscars, a gagné trois récompenses : meilleure musique de film, meilleurs costumes et meilleurs décors.

Les autres récompenses techniques sont allées à Vice - où Christian Bale est méconnaissable en Dick Cheney - pour le meilleur maquillage, et à First Man pour les meilleurs effets spéciaux.

L'Oscar du meilleur film d'animation a récompensé Spider-Man : Into the Spider-Verse, échappant, pour une fois, aux studios Pixar, qui se sont rattrapés avec l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation, pour Bao.

L'Oscar du meilleur film documentaire est allé à Free Solo, sur un spécialiste de l'escalade à mains nues. Celui du meilleur court-métrage documentaire a récompensé Period. End of Sentence., sur la lutte de femmes indiennes pour l'accès aux protections périodiques. Un film distribué, comme Roma, par le service de streaming Netflix, qui a donc raflé quatre Oscars. Enfin, l'Oscar du meilleur court-métrage a récompensé Skin.