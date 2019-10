Opéra : disparition de la cantatrice Jessye Norman

En 1989 pour le bicentenaire de la Révolution, drapée dans une robe aux couleurs de la France, Jessye Norman avait lancé une Marseillaise éclatante place de la Concorde à Paris. Cette performance avait popularisé dans le monde la voix de la soprano américaine. Originaire de Georgie, le sud profond des États-Unis, où régnait encore la ségrégation raciale, elle voit le jour dans une famille pieuse et musicienne.

Art lyrique et gospel

Au début des années 1970, elle s'installe en Europe, maîtrise le grand répertoire et s'exprime en plusieurs langues. La cantatrice est aussi très tôt consacrée aux États-Unis et plusieurs fois décorée par des présidents républicains et démocrates. Jessye Norman incarne la puissance de l'art lyrique lié à la force spirituelle du gospel. La chanteuse est décédée lundi 30 septembre à New York (États-Unis) des suites d'une septicémie.

