New York : un hélicoptère s'écrase sur le toit d'un immeuble

Les habitants de Manhattan, à New York (États-Unis), ont eu une grosse frayeur lundi 10 juin. Un hélicoptère s'est écrasé sur un immeuble d'une cinquantaine d'étages, ne faisant aucune victime à part le pilote. Pourtant, le choc a été ressenti dans tout le bâtiment, nécessitant l'évacuation des occupants, dans une ville encore marquée par les attentats du 11 septembre 2001. Dans une vidéo amateur, on voit l'appareil voler de façon erratique quelques minutes avant l'accident.

"On a vraiment pu sentir l'immeuble trembler"

Dans le brouillard qui recouvre la ville, l'hélicoptère volera 11 minutes avant de tenter un atterrissage sur le toit de l'immeuble. Le pilote, un pompier volontaire, n'a pas survécu. "On a vraiment pu sentir l'immeuble trembler. Et on ne savait pas ce qu'il se passait, jusqu'à ce que l'on sorte", témoigne un occupant de l'immeuble. Les enquêteurs vérifient actuellement si le pilote avait l'autorisation de décoller alors que la météo était très mauvaise, et la visibilité réduite.

