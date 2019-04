VIDEO. Incendie de Notre-Dame : les pompiers de New York défilent en hommage aux pompiers de Paris

L'étendard tricolore en signe de solidarité. Dans une vidéo postée sur Twitter le 17 avril, les futurs pompiers de New York se sont entraînés à courir avec des drapeaux français. Ils ont tenu à apporter leur soutien aux 400 pompiers mobilisés lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Il s'agissait de leur dernière course avant l'obtention de leur diplôme. Vue plus de 150 000 fois, la vidéo à été repérée par les pompiers de Paris, qui les ont remerciés.

Thank you for this attention that goes right to the heart.

Your brothers in arms of the BSPP