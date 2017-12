VIDEO. New York : douze mort après l'"incendie le plus meurtrier" de la ville

Il était aux alentours de 18 heures hier, jeudi 28 décembre, à New York, quand les pompiers ont reçu l'alerte. Un incendie s'est déclenché dans un immeuble situé dans le Bronx, quartier populaire au nord de la ville. Le feu progresse vite et se propage aux autres étages, sous les yeux de témoins impuissants. "Je suis descendu dans la rue pour voir ce qu'il se passait. Juste le temps que j'arrive, le feu avait déjà atteint deux puis trois appartements", raconte au micro de France 2, Rafael Gonzales, habitant de l'immeuble voisin.

Les causes encore inconnues

170 pompiers sont mobilisés. Au pied de l'immeuble, les rescapés, enveloppés dans les couvertures de la Croix-Rouge, attendent des nouvelles de leurs proches. Mais le bilan s'annonce déjà lourd. "D'après nos informations, cet incendie est le plus meurtrier que nous ayons connu ici depuis des années", a déclaré le maire de New York, Bill de Blasio. L'immeuble de quatre étages, qui compte 25 appartements, date de 1916. Les causes de l'incendie, désormais maîtrisé, sont encore inconnues.

