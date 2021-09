New York : des inondations historiques, au moins sept morts

La ville a décrété l'état d'urgence pour inondation pour la première fois. En quelques heures, mercredi 1er septembre dans la soirée, les rues de New York se sont transformées en torrent. L'ouragan Ida a traversé les Etats-Unis, et finit sa course destructrice dans la grande mégapole de l'est du pays. Les passagers des voitures et des bus sont restés piégés. Des policiers ont patrouillé pour les secourir. Sept personnes au moins sont mortes dans la nuit.

Le métro de New-York inondé

Cet évènement météorologique est historique, selon le maire de la ville. Même le métro n'a pas résisté aux pluies torrentielles, alors que certains espéraient s'y réfugier. Le tournoi de tennis de l'US Open a dû être interrompu. Les courts sont couverts, mais les toits débordaient. Ida était arrivée mercredi matin dans l'État du New Jersey, créant une impressionnante tornade. Là-aussi, les dégats sont nombreux : "On a trop de quartiers où les inondations sont si terribles que les voitures sont bloquées, des gens se sont noyés, on est en train de retrouver les corps", rapporte Hector Lora, le maire de Paissac (New Jersey).