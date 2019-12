New York : attaque contre la résidence d'un rabbin

Que s'est-il passé exactement samedi 28 décembre à Monsey, aux États-Unis ? "Hier soir, dans une petite ville au nord de l'État de New York, chef-lieu d'une importante communauté juive, un homme s'est introduit dans la maison d'un rabbin. Les Juifs fêtaient Hanoucca hier soir. Cet homme était armé d'une machette et a commencé à frapper, poignarder, indistinctement les personnes présentes. Le bilan est lourd : il y a cinq blessés graves, deux dans un état critique. Le bilan aurait pu être plus terrible encore, car, heureusement, les convives se sont défendus, jetant des tables, des chaises à la figure de l'agresseur", développe notre journaliste Loïc de La Mornais en direct de Washington.

Un contexte de résurgence d'actes antisémites

Certains témoins évoquent même des combats armés de parapluie. "L'agresseur s'est ensuite replié vers la rue ; il a tenté d'entrer dans une synagogue. Heureusement, les fidèles ont fermé et cadenassé la porte. Cet agresseur a ensuite été arrêté quelques heures plus tard par la police new-yorkaise. On ignore tout de ses motivations, mais il faut savoir que cela intervient dans un contexte de résurgence d'actes antisémites. On se rappelle de la tragédie de la tuerie de la synagogue de Pittsburgh l'an dernier avec onze morts", reprend Loïc de La Mornais.

Le JT

Les autres sujets du JT