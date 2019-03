Musique : "What’s Going On", l’album politique de Marvin Gaye

Marvin Gaye chantait l’amour et pourtant, c’est en parlant de guerre, de pollution, de misère qu’il est entré dans la légende de la musique. Pourquoi peut-on dire que Marvin Gaye a été un crooner politique ? L’explication se trouve dans l’album What’s Going On, sorti en 1971. Cet album engagé surprend le public, car depuis le début de sa carrière en 1962, Marvin Gaye chantait plutôt des chansons légères. Il formait un duo à succès avec Tammi Terrell dont la mort à l'âge de 24 ans bouleverse le chanteur.

Une aventure sans lendemain

Marvin Gaye est aussi marqué par son histoire familiale. Cela le pousse à écrire un hymne pacifiste. 2 millions de disques sont vendus en 1971, mais c’est une aventure sans lendemain. Après cet album, Marvin Gaye referme la parenthèse politique et revient à son style langoureux. What’s Going On est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands albums du XXe siècle.

