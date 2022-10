Musique : rencontre avec la chanteuse Imany, disque d'or dans six pays

France 2

La voix d’Imany et le son grave de son instrument à cordes préféré, le violoncelle. L’artiste a cherché l’harmonie pour son nouveau concert. "Je l’ai vraiment réfléchi comme un spectacle et j’avais envie depuis longtemps de faire un projet de reprises. Je me suis dit que par le violoncelle, c’est vraiment un moyen d’apporter une autre lecture à des titres hyper connus", révèle la chanteuse.



Engagée dans la lutte contre l’endométriose

Reconnaissable par sa voix grave et profonde, l’artiste est disque d’or dans six pays. Imany est Française mais se sent plus à l’aise en chantant en anglais. "J’ai commencé à chanter aux États-Unis, à New-York", confie la chanteuse. Avant cela, l’artiste a aussi été mannequin, ce qui a contribué à forger son caractère. Sa force, Imany l’a mise au service d’un autre combat : la lutte contre l’endométriose, une maladie qui touche 10% des femmes. Elle poursuit sa tournée jusqu’en mai 2023.