Mort de Valéry Giscard d'Estaing : un président qui casse les codes

Giscard au ski, Giscard au tennis, à la plage ou encore à l'accordéon sur les plateaux de télévision. Valéry Giscard d'Estaing au pouvoir dépoussière l'image de l'homme politique français, bien aidé par l'arrivée de la télévision dans les foyers. Juin 1963, VGE ministre est en campagne présidentielle : il frappe le ballon et s'affiche torse-nu. Il se montre jeune et moderne à l'image du président Kennedy.

Séduire par l'image

La recette vient des États-Unis. En 1962, le président Kennedy reçoit Valéry Giscard d'Estaing ministre de l'Économie à la Maison-Blanche. Par son style jeune et moderne, JFK inspire VGE. Pour sa campagne présidentielle de 1974, Valéry Giscard d'Estaing embauche un communiquant et impose un slogan : "Giscard à la barre". Une fois élu, VGE invite pour son premier Noël des éboueurs à partager un petit-déjeuner et autorise une caméra à recueillir leur réaction. Un goût pour l'image qu'il manifeste jusqu'à la dernière seconde de son septennat avec deux mots restés dans l'Histoire : Au revoir.

