Mort de Little Richard, l'architecte du rock'n'roll

C'est avec le titre, "Tutti Frutti", que l'Amérique des années 50 fait deux découvertes : le rock'n'roll... et Little Richard. Il a à peine 25 ans et c'est le premier titre qu'il enregistre. Le succès de "Tutti Frutti" est planétaire et il lance sa carrière. "C'est le cri du rock'n'roll ! C'est l'outrage, c'est la décadence, c'est tout !", s'enthousiasme Philippe Manoeuvre, critique musical.

Il a inspiré des générations de musiciens

Attitude provocante, musique flamboyante : Little Richard affiche sa bisexualité, ce qui, à l'époque, fait scandale. Il a inspiré plusieurs générations de musiciens, dont les Rolling Stones. À partir des années 70, il se produit moins sur scène, devient prêcheur dans une église et renie quelques excès. Mais jamais le rock'n'roll, dont il est, selon ses propres mots, l'architecte et non pas l'inventeur.

