VIDEO. Etats-Unis : le frère de George Floyd implore les parlementaires de "mettre un terme à la souffrance" des Afro-Américains

Moment d'émotion au Congrès américain. Entendu mercredi 10 juin, le frère de George Floyd a imploré les parlementaires de "mettre un terme à la souffrance" des Afro-Américains et d'"entendre les appels" de la rue à réformer les forces de l'ordre. "Je suis ici pour vous demander de mettre un terme à la souffrance, de mettre un terme à notre épuisement", a lancé devant une commission parlementaire Philonise Floyd, dont le frère a été tué le 25 mai à Minneapolis par un policier blanc.

Très ému, il a expliqué "ne pas pouvoir décrire la douleur" ressentie en regardant la vidéo du calvaire de son frère, asphyxié par l'agent Derek Chauvin qui est resté agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes.

Philonise Floyd, George Floyd's brother: "I can't tell you the kind of pain you feel when...you watch your big brother, who you looked up to your whole entire life, die, die begging for his mom! I'm tired. I'm tired of pain." https://t.co/eE1d8WKeCy pic.twitter.com/iSeGdzE5FN